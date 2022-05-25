Правила отлова животных всё ещё не утвердили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более тысячи бродячих собак уничтожили в Уральске Фото из архива "МГ" Со второго марта в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Теперь умерщвление отловленных собак и кошек запрещено. Исключение составляют животные с наличием особо опасных инфекционных заболеваний и признаков агрессии. Регулировать отлов должны типовые правила, которых всё ещё нет. Руководитель городской ветеринарной службы Алматы Адис Сейдакматов в ходе брифинга в РСК рассказал, что сейчас при поступлении в пункт временного содержания животных обследуют на чуму и микроспорию. При положительном результате, собак и кошек медикаментозно усыпляют.
- В ближайшее время планируем организовать проведение кинологами процедуры определения агрессии животных, в частности, собак. Ожидается, что до конца мая утвердят типовые правила отлова. После ветеринарная служба планирует усилить работу по передаче животных третьим лицам, проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам ответственного обращения с животными, а также продолжить активную работу с зооволонтёрами по кураторству выпущенных безнадзорных и бродячих животных, - сказал Адис Сейдакматов.
Спикер отметил, что бродячие животные являются, прежде всего, следствием безответственного отношения людей к питомцам. В прошлом году от департамента санитарно-эпидемиологического контроля поступили данные о 3,5 тысячах зарегистрированных фактов укусов животных, в этом году - около 1 400. При этом, по словам спикера, можно смело утверждать, что в половине случаев собаки имели владельца.