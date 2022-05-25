Его доставили в управление полиции Уральска, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске водитель сбил ребенка, отвез его домой и уехал Фото с социальных сетей Вечером 24 мая в полицию обратилась жительница Уральска. Она сообщила, что неизвестный мужчина на пересечении улиц Гагарина и Жанибекская на пешеходном переходе сбил её ребёнка, после чего отвез его домой и уехал. Сегодня, 25 мая, в пресс-службе департамента полиции ЗКО проинформировали, что водителя удалось установить, его доставили в управление полиции, а машину водворили на штрафстоянку. В отношении мужчины составили два административных протокола по статьям 610 КоАП РК «Нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью людей» и 611 КоАП РК «Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП». При этом в ведомстве подчеркнули, что если со стороны потерпевших поступят претензии, то дело направят в административный суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.