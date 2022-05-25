– При этом даже взрослый человек с трудом мог открыть этот шкаф, как это удалось четырёхлетнему ребёнку, неизвестно. Мальчик засунул туда руки и его ударило током. Мощность подстанции составляет 10 кВт, что смертельно опасно для человека. К счастью, автомат после замыкания сработал практически за секунду и ребёнок остался жив. Его отбросило в сторону, после чего он сам встал и пошёл домой. Родители немедленно вызвали фельдшера, его доставили в районную больницу, оттуда транспортировали в Уральск. Мне сообщили, что ему ампутировали обе руки, сейчас находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое, - рассказал Сакен Губашев.

– Мы все очень переживаем за мальчика, очень надеемся, что он выживет, - заключил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Несчастный случай произошёл 24 мая в посёлке Жанаказан Жангалинского района. Аким сельского округа Сакен Губашев рассказал, группа мальчишек играла и подошла к подстанции, которая расположена в 800 метрах от посёлка. Она была огорожена, однако дети каким-то образом пробрались, один из них открыл шкаф и схватился за провода.Аким также добавил, что мальчик воспитывается в полной семье, он самый младший ребёнок. Кроме него в семье ещё две девочки и мальчик.В районной больнице сообщили, что при поступлении состояние мальчика оценивалось как крайне тяжёлое. У ребёнка было диагностировано поражение током, его осмотрели врачи санитарной авиации и приняли решение доставить в областную детскую больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.