- Под его руководством управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению малого среднего бизнеса в нашем городе. Благодаря этой эффективной работе, поручение главы государства по возмещению ущерба пострадавшим субъектам МСБ выполнено. В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества, – сказал аким Алматы Ерболат Досаев во время представления нового акима Медеуского района.Еркебулан Оразалин трудовую деятельность начал в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела Информационно-аналитического центра города Алматы. В разные годы работал директором департамента по инвестициям СПК, заместителем начальника и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместителем акима Ауэзовского района. С 2019 года занимал пост руководителя управления предпринимательства и инвестиций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
5 вещей в доме, которые стоит обновить весной
Рассказываем, какие небольшие изменения в интерьере помогут освежить дом и создать ощущение уюта с приходом весны.
Любовь вернётся с первым теплом: 3 знака зодиака, которые получат второй шанс в марте
Март 2026 года станет временем судьбоносных камбэков.
Доллар подорожал почти на 5 тенге в Казахстане
В обменных пунктах крупнейших городов страны доллар сейчас продают дороже официального курса.
Оборот криптовалют на 3,5 млрд тенге: пятерых подозреваемых задержали по делу ОПГ в Актобе
Фигурантов подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота цифровых активов и легализации преступных доходов.
Миллионы мимо кассы и фиктивные сотрудники: в Казахстане осудили директора и бухгалтера школы
Гражданский иск на сумму 588 млн тенге удовлетворён судом.
В Уральске мокрый снег и туман: прогноз погоды на 3 марта
Синоптики предупреждают о возможном усилении ветра и сложных дорожных условиях.
«Әуежайда бомба бар» деп қалжыңдаған «Қайрат» клубының дәрігері жауапқа тартылды
Әуежайда «әзілдеген» дәрігер айыппұл арқалады.
Лёд начали взрывать на водоёмах Уральска
Сегодня взрыв прогремел на реке Чаган.
Два человека погибли на производстве в ЗКО — оба упали с высоты
Из общего числа пострадавших 25 человек получили тяжёлые травмы, ещё 10 — пострадали при групповых несчастных случаях.