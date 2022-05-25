- Под его руководством управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению малого среднего бизнеса в нашем городе. Благодаря этой эффективной работе, поручение главы государства по возмещению ущерба пострадавшим субъектам МСБ выполнено. В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества, – сказал аким Алматы Ерболат Досаев во время представления нового акима Медеуского района.

Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента и маслихатом города, акимом Медеуского района назначен Еркебулан Оразалин.Еркебулан Оразалин трудовую деятельность начал в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела Информационно-аналитического центра города Алматы. В разные годы работал директором департамента по инвестициям СПК, заместителем начальника и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместителем акима Ауэзовского района. С 2019 года занимал пост руководителя управления предпринимательства и инвестиций.