Западно-Казахстанской областной специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий для одарённых детей. Они крайне возмущены новостью, которую буквально вчера, 24 мая, им сообщил директор.

- Вчера было собрание и нам сказали, что у нас в лицее собираются закрывать классы с русским языком обучения. Как так? Моя дочь заканчивает девятый класс и мы целенаправленно шли в эту школу, проходили сложные экзамены и готовились к поступлению в эту школу в седьмом классе, чтобы получить хорошие знания и образование. Никаких претензий со стороны родителей по уровню знаний и преподаванию у нас нет. На чём основана политика закрытия? Как мы поняли, директор мотивирует это тем, что нет хорошего уровня преподавательского состава. Хотя они есть и были. Почему наши дети должны быть марионетками? Мы должны быть интернациональной и прогрессивной страной, то есть толерантные и конкурентоспособные. Дети - это будущее нашей страны. Хотим закончить одиннадцатый класс с хорошими знаниями, не снижая уровня. Тут очень сильная база преподавания. Эта школа областного уровня, здесь все условия для проживания детей. Мы сами иногородние. С прошлого года мы стали оплачивать за питание, мы и на это согласны. Дети дружные, они все как из одной семьи. В каждом классе по 14 детей. Ученики одарённые. Руководство школы считает, что классы с русским языком обучения содержать нерентабельно. А нам как быть? Они нам предлагают, может восьмая школа будет достроена, перевестись туда. А зачем, если многие наоборот пришли оттуда в эту школу, - рассказала мама ученицы 9 класса Айжан Ержанова.

- В школу поступали по большому конкурсу, готовились. За время обучения в лицее сын достиг немалых успехов - занимал призовые места в областных, международных и республиканских олимпиадах. Вчера нас поставили перед фактом и попросили перевестись в другие школы города. Но дело в том, что это нарушение наших прав, почему дети не могут закончить эту школу? Тем более нам осталось доучиться всего лишь один год, это такой ответственный период - подготовка и определение с будущей специальностью. И законно было бы нам завершить обучение в этой школе. Говорят, что в школе нет учителей в штате и на многие предметы они приглашают совмещённых преподавателей, а те якобы за подготовку и знания учеников ответственности не несут. Это просто отговорки. Мы всем довольны, - Жанна Каинбаева.

- У нас в 10 классе насчитывается восемь учащихся, наполненность составляет 50%. Исходя из этого мы предлагали перейти ученикам в другие школы города. В 9 классе учебный год начали обучение 12 детей, сейчас осталось также восемь человек. Мы предположили, что история повторяется. Родители отказались и поэтому классы по-прежнему остаются, - пояснил Женис Шонбаев.

Мама ученика 10 класса Жанна Каинбаева говорит, что её ребенок может обучаться на двух языках. Но обучение они проходят на русском. И если поменять язык обучения, усвояемость материала заметно снизится.Между тем директорЖенис Шонбаев заверил, что закрывать классы они не будут и это было лишь предложением.По данным управления образования в ЗКО, начитывается более трёх тысяч классов-комплектов с казахским языком обучения и более тысячи классов с русским языком обучения.