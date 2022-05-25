В управлении предпринимательства объяснили, с чем это связано, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На западе Казахстана резко подорожал сахар Как рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелди Батырниязов, согласно действующим нормам законодательства сначала утверждается пороговое значение розничных цен. При превышении пороговых цен на 15%, постановлением акимата утверждается размер предельно допустимых розничных цен.
- В первом квартале этого года мы зафиксировали завышение пороговых цен на сахар. Согласно законодательству, тогда должны были утвердить предельную цену на сахар и она должна составлять по специальным расчётам 356 тенге за килограмм. Однако на тот момент отпускная цена с заводов производителей составляла 400 тенге за килограмм. Учитывая это, установление данной предельной цены являлось нецелесообразно. Иначе мог возникнуть дефицит продукта, - пояснил Жумакелди Батырниязов.
Спикер также объяснил рост цен на продукты питания. С его слов, на цены влияет рост курса рубля. Если на первое апреля он составлял 5.64 тенге, на сегодняшний день - более семи тенге. Рост составил 30%. Так как ЗКО приграничный регион, порядка 70% импортируется из России, в том числе и продукты питания. Напомним, вчера, 24 мая, в управлении сообщили, что на продажу сахара в области установили ограничение.