Сумма долга превысила пять миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об этом написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в Telegram. Подсудимый 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов двум своим малолетним детям.
- В своё оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, не официальный доход у подозреваемого имелся, он просто умышленно не платил алименты, - рассказал Абдрахманов.
Своим детям он задолжал пять миллионов 144 тысяч 362 тенге. Решением суда мужчина приговорён к году лишения свободы.