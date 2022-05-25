Почему уральцы не могут найти сахар в супермаркетах и на рынках, рассказали в управлении предпринимательства ЗКО
В ведомстве уверили, что дефицита сахарного песка в регионе нет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 25 мая, глава управления предпринимательства и индустриального развития по ЗКО Жумакелды Батырниязов рассказал о ситуации с сахаром на рынках Уральска и ответил на вопросы журналистов.
Так, отвечая на вопрос: почему уральцы не могут найти сахар в супермаркетах города, в которых торгуют продукцией из стабфонда, руководитель управления сообщил, что дефицита продукта нет.
- В «Алтындаре» сахар есть. Они приобрели 68 тонн по цене 328 тенге за килограмм, и сейчас продают по 370 тенге (с учётом транспортировки – прим. автора). Но они отпускают его в ограниченном количестве, чтобы не допустить спекуляции, поскольку есть вероятность, что люди могут приобрести дешёвый продукт и продавать его потом по завышенным ценам. Сахар здесь отпускается не более 1-2 килограммов в одни руки, но даже так он раскупается очень быстро, - рассказал Жумакелды Батырниязов.
По его словам, по договоренности с заводом-производителем в Жамбылской области в регион еженедельно будет ввозить 140 тонн сахара. За 476 тонн продукта предприниматели совершили предоплату.
- Некоторое время у заводов не было сырья. Сейчас этот вопрос решён, сырье имеется, заводы выпускают сахар, - отметил глава управления.
Впрочем, есть и не очень хорошая новость – сахар подорожал и на самих заводах. Отпускная цена килограмма сахара сейчас составляет 450 тенге. С учётом транспортировки сладкий продукт будет стоить еще дороже.
Напомним, уральцы пожаловались, что не могут найти сахар.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!