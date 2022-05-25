По сравнению с вечерними торгами 24 мая, национальная валюта к доллару укрепилась на 2 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 416.91 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 424-426 тенге, покупают по 413-415 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.