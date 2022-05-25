Более 600 правонарушений совершили авиапассажиры в Казахстане с начала года
При этом авиакомпаниям Казахстана запретят включать пассажиров в «чёрный список» без вступившего в силу решения суда, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В середине февраля стало известно, что «чёрные списки» пассажиров появятся в Казахстане. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе заседания мажилиса пояснил, что для попадания в такой список должны быть основания.
- Вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолёта и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности, - сказал Ускенбаев.
По его словам, с начала года уже выявлено более 600 правонарушений на бортах воздушных судов. В прошлом году таких фактов было 869.
- Самое часто встречаемое нарушение в самолёте, это когда пассажиры курят. Конечно, их предупреждают и дополнительно им об этом говорят. Здесь (про «чёрный список» - прим. автора) мы говорим про крупные правонарушения. В прошлом году больше 800 нарушений из-за пандемии - были карантинные ограничения, например, из-за масок и так далее. Пассажиры стали нарушать эти требования. И после того, как сняли эти ограничения, стало меньше нарушений. В год где-то 420-430 нарушений, к сожалению, происходит, - отметил Каирбек Ускенбаев.
Стоит отметить, что норма действует во многих странах мира. Не так давно «чёрные списки» появились и у российских авиаперевозчиков.
К слову, за рубежом нарушители не только становятся персонами нон грате, но и выплачивают внушительные штрафы за своё поведение. Например, в США за дебош на борту придётся выложить до 25 тысяч долларов.
