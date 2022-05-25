- Пролетел ещё один год, и мы вновь услышали звон школьного колокола. Это знаменательный день как для учеников, так и для родителей и учителей. Выпускники, не забывайте, что именно вы шагаете в будущее в новом формате, в новом Казахстане. Хочу сказать большое спасибо учителям и родителям, которые смогли дать ребятам качественное образование, достойное воспитание, - сказал Нариман Таушов.

Фото предоставлено РСК Атырауской области Заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов принял участие в традиционной линейке выпускников лицея «Білім-Инновация».По словам директора лицея, пять из 49 выпускников лицея претендуют на «Алтын белгі», 11 - на аттестат с отличием. Всего в этом году школу оканчивают около шести тысяч выпускников. Среди них 244 кандидата на «Алтын белгі» и 243 выпускника - на аттестат с отличием. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.