По данным «Казгидромета», 26 мая ночью на северо-западе и севере ЗКО ожидаются на поверхности почвы заморозки до двух градусов. Сильный дождь и ветер ожидаются в ЗКО Циклон с района Екатеринбурга продолжает смещаться по территории страны и сохранит неустойчивую погоду в западных, северо-западных, северных, южных районах республики.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+15, ночью похолодает до +2..+5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +19..+21 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
