В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 25 мая около 18:00 на 490-ом километре трассы Актобе - Атырау - Астрахань 37-летний водитель Toyota Ipsum не справился с рулевым управлением и машина перевернулась. В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте. Полицейские также подчеркнули, что машина была зарегистрирована в Армении.