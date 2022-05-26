В пресс-службе транспортного холдинга Алматы сообщили о запуске нового автобусного маршрута №35. Маршрут движения: улица Баганалы Орда — улицаМойылды — улица 6-ая — улица Койтас - улица Сумбиле — улица Олжабай батыра — улица Кошкарбаева – улица Агайынды Кожыковтар — улица Бекболата — улица Северное кольцо до проспекта Рыскулова, где будет разворачиваться и двигаться в обратном направлении. С 26 мая автобусы вышли на новый маршрут. Они ходят с 6:20 до 23:00 с интервалом 20 минут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.