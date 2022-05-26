– Территория похожа на болото с этими экскрементами животных. Кругом лужи воды, которые – прямо ярко выраженный цвет мочи. Очень сильный едкий запах. Нет воды, нет пищи. Львы, тигры в стрессовом состоянии находятся. И, естественно, клетки, где содержатся животные, очень маленькие. И бедным животным приходится ходить по кругу, – сетует руководитель ОО «ЗООмама» Рабига Сисенгалиева,

– Всякую клевету говорят: то, что, не знаю, лужи мочи. Тут дожди были уже сколько дней, тут все мокрое. У нас клетки сухие все. Ну, это животные. Они все болеют. И люди болеют. Это львы, у них период брачного сезона. У них это так бывает. Это нормальное явление, они цапаются друг с другом. У нас все лечатся. У нас ветеринары приходят, в каждом городе у нас паспорта, прививки, - прокомментировал администратор зоопарка Марат Мусоян.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay По словам зоозащитников, хищники сидят в тесных клетках и выглядят неухоженными.Условия содержания она сняла на видео. На кадрах видны и тесные клетки, и открытая рана на лапе львицы. Волонтёр написала заявление в полицию и ветслужбу с требованием проверить зоопарк. Но никто пока не отреагировал. В самом зоопарке с мнением активистки не согласны.Всего в зверинце 40 обитателей.