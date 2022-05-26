УКПГ- 2 (Бурлинский район, Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение),

АО «БатысСуАрнасы» (Уральск, улица Сырым Датова 4/4),

школа-лицей №35 (Уральск, улица Жукова, 17),

участок от поворота дороги Самара - Шымкент дачное общество «Степной» Макаровского сельского округа, район Байтерек.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом предупредили о проходящих учениях. С 8:00 до 15:00 вводятся кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районах:Жителей просят скорректировать маршруты передвижения, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка.