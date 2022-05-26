Аналитики Finprom подсчитали, что в апреле услуги общественного питания подорожали на 3.5% за месяц, на 9% с начала года и на 13.9% за год. Походы в кафе и рестораны стали дороже для казахстанцев Иллюстративное фото из архива "МГ" Значительный рост за год отмечен в Туркестанской и Акмолинской области, а также в столице. Наименьший рост цен зафиксирован в Алматы - на 3,8% за год. За год фастфуд вырос в цене на 11,4%, обед в ресторане — на 12,6%, обед в столовой — на 15,7%. В четвёртом квартале прошлого года каждый казахстанец потратил на питание вне дома в среднем 2,7 тысячи тенге — на 36% больше, чем годом ранее. При этом расходы на питание вне дома всё ещё ниже показателей «докоронавирусного» периода 2013 – 2019 годов. Больше всего на питание в общепитах тратили астанчане и алматинцы, меньше всего - жители Шымкента. Аналитики также просчитали, что среди стран СНГ посещение относительно недорогих ресторанов и точек фастфуда дороже всего обходится жителям России. За пример они взяли McMeal в McDonalds (который в России уже закрыт). В Казахстане комбо, эквивалентное McMeal, стоило 6.1 доллар, визит в недорогой ресторан — 7 долларов, посещение ресторана среднего класса — 23.3 доллара. Среди стран СНГ дешевле, чем в Казахстане, McMeal стоит в Украине, Молдове, Беларуси и Узбекистане. Посещение ресторана среднего класса в стране обходится дешевле, чем в других странах содружества. От редакции: к слову, в США комбо стоит 12 долларов. Только вот если сравнить со средней заработной платой (4 339 долларов ), то в США комбо составляет 0,2% от заработка. В Казахстане же, даже если верить, средняя зарплата составляет 275 438 тенге (666 долларов), то комбо обходится в один процент от заработка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.