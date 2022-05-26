- Группой лиц по предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных 50 000 000 тенге, выделенных на субсидирование по возмещению части расходов, понесённых субъектами агропромышленного комплекса, в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы», путём поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили о досудебном расследовании в отношении экс-руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области и других должностных лиц.Расследование продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.