Женщину душили и угрожали ей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Суд приговорил к тюремному сроку таксиста и его приятеля изнасиловавшие студентку в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В августе прошлого года в полицию обратилась 26-летняя женщина, которая написала заявление об изнасиловании. Полицейские задержали таксиста и его приятеля. Позже студентка рассказала подробности произошедшего. Она вызвала такси через приложение inDriver, водитель приехал вместе с пассажиром. Девушку отвезли в безлюдную местность и надругались над ней по очереди. Сегодня, 26 мая, в Уральском городском суде озвучили приговор. Вина подсудимых доказана.
- Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от девяти до 12 лет. В обвинительном акте следователь и прокурор указали о наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств. В таком случае по закону наказание за изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору, не может превышать восьми лет. Суд назначил максимально возможное строгое наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет каждому, - сообщили в пресс-службе Уральского городского суда.
Отбывать наказание мужчины будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.