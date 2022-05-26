Мальчик с электротравмами госпитализирован в районную больницу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото со страницы Казталовской РБ в Facebook
Очередной несчастный случай произошёл 24 мая в селе Бостандык Казталовского района. Шестилетний мальчик, играя, подошёл к трансформатору, где его ударило током. Как рассказал главный врач районной больницы Зинур Саткеш, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
– Мальчик получил электротравму ладони и лобной части головы 1-2 степени. Сейчас он находится в больнице и получает всё необходимое лечение, - сказал Саткеш.
Аким сельского округа Асланбек Сармалаев рассказал, что трансформатор принадлежит главе крестьянского хозяйства и не был огорожен.
– Мы регулярно говорим владельцам трансформаторов, что нужно их огораживать. Такая проблема не только с частными трансформаторами, но и с теми, которые принадлежат электросети. Они представляют реальную опасность людям, их нужно так огородить, чтобы никто не мог залезть туда. Мы уже направляли письма в электросеть с такой просьбой, - рассказал Асланбек Сармалаев.
В тот же день, 24 мая в селе Жанаказан Жангалинского района четырёхлетнего мальчика также ударило током на подстанции. Ребенку пришлось ампутировать обе руки, сейчас он находится в реанимации.
