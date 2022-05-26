Всего доказано семь эпизодов получения взятки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Миллионный штраф присудили главному налоговику Уральска за взятку Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел Алмалинский районный суд. На скамье подсудимых оказались заведующая поликлиники ДП Алматы и терапевт медучреждения. За деньги пациентов они открывали и продлевали листы нетрудоспособности. Общая сумма взяток составила 111 тысяч тенге.
- Заведующая свою вину отрицала, ссылаясь на то, что она у пациентов деньги не брала. Терапевт признала вину и показала суду, что передавала заведующей деньги, которые давали пациенты за открытие и продление больничных листов. При этом оставляла свою долю, - сообщили в пресс-службе суда.
При назначении наказания заведующей суд учитывал наличие у неё на иждивении детей-студентов, которых она, как вдова, содержит одна. Ей назначен штраф в 60-кратном размере суммы взятки - 6 015 912 тенге, с вычетом её содержания под стражей. Врачу также назначили штраф, она должна казне один миллион тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.