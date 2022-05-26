- Заведующая свою вину отрицала, ссылаясь на то, что она у пациентов деньги не брала. Терапевт признала вину и показала суду, что передавала заведующей деньги, которые давали пациенты за открытие и продление больничных листов. При этом оставляла свою долю, - сообщили в пресс-службе суда.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел Алмалинский районный суд. На скамье подсудимых оказались заведующая поликлиники ДП Алматы и терапевт медучреждения. За деньги пациентов они открывали и продлевали листы нетрудоспособности. Общая сумма взяток составила 111 тысяч тенге.При назначении наказания заведующей суд учитывал наличие у неё на иждивении детей-студентов, которых она, как вдова, содержит одна. Ей назначен штраф в 60-кратном размере суммы взятки - 6 015 912 тенге, с вычетом её содержания под стражей. Врачу также назначили штраф, она должна казне один миллион тенге. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.