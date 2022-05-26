Индексация осуществляется с первого апреля, но выплачивать начнут с первого июня 2022 года. Другими словами, в июне получателям выплатят разницу за апрель и май месяцы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сколько жителей ЗКО могут досрочно использовать свои пенсионные накопления Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО Асхар Кожумов рассказал, что с первого января этого года в стране проиндексировали размеры пенсионных выплат и государственных социальных пособий. Пенсии проиндексированы на 7%, а остальные социальные выплаты увеличены в связи с тем, что изменились базовые социальные показатели.
– Например, специальное государственное пособие рассчитывается от размера месячного расчетного показателя (МРП составил 3063 тенге - прим. автора). Также изменён размер прожиточного минимума, который стал 36 018 тенге. Максимальный размер базовой пенсии в связи с этим тоже увеличился до 36 018 тенге. Если минимальная пенсия в прошлом году составляла 43 272 тенге, то с первого января составляет 46 302 тенге. Минимальная заработная плата также увеличилась до 60 тысяч тенге. В связи с динамично развивающимися политическими событиями во всем мире правительство Казахстана решило проиндексировать размеры социальных выплат с 1 апреля 2022 года. Отмечу, что индексация осуществляется с первого апреля, но выплачивать начнём с первого июня 2022 года. Другими словами, в июне получателям будет выплачена разница за апрель и май месяцы, - рассказал Асхар Кожумов.
Стоит отметить, что пенсии состоят из двух частей - базовая и солидарная. По словам Асхара Кожумова, солидарные пенсии будут проиндексированы ещё на 4% от размера получаемой пенсии на 30 марта 2022 года. Вместе с тем увеличат на 4% размеры социальных выплат из средств государственного фонда социального страхования (выплаты по утере трудоспособности и выплаты по утере кормильца - прим. автора). Асхар Кожумов также подчеркнул, что с первого апреля изменился размер месячного расчётного показателя и составил 3 180 тенге. В связи с этим, все выплаты, которые привязаны к МРП, тоже будут увеличены примерно на 5%. С 1 апреля 2022 года размер прожиточного минимума 37 389 тенге и все, выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, так же увеличились на 5%. Всего в ЗКО ежемесячно осуществляются более 277 тысяч выплат по различным видам. В области проживает почти 91 тысяча пенсионеров, получателей пособии по инвалидности - чуть более 17 тысяч человек, пособие по утере кормильца получают 6866 человек, получателей специальных государственных пособий 10 505 человек. Ежемесячно в области рождаются примерно тысячи младенцев, в мае пособие по случаю рождения ребенка получили 971 человек. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года получают 1 373 западноказахстанца, 2 796 человек получают пособие по категории матери воспитывающие ребенка-инвалида. Еще 6 740 человек получают пособие многодетной мамы, 11 244 человека получают пособие по категории многодетная семья. 2141 граждан получают социальные выплаты по потере кормильца, по утрате трудоспособности - 2649 человек, по случаю потери работы - 2337 человек. А так же из средств ГФСС ежемесячно выплачиваются социальные выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года 11 588 гражданам. Итого в области производится 277 544 выплат на общую сумму 13,3 миллиарда тенге. После повышения с 1 апреля 2022 года это цифра увеличится приблизительно до 14 миллиарда тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.