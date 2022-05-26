– Например, специальное государственное пособие рассчитывается от размера месячного расчетного показателя (МРП составил 3063 тенге - прим. автора). Также изменён размер прожиточного минимума, который стал 36 018 тенге. Максимальный размер базовой пенсии в связи с этим тоже увеличился до 36 018 тенге. Если минимальная пенсия в прошлом году составляла 43 272 тенге, то с первого января составляет 46 302 тенге. Минимальная заработная плата также увеличилась до 60 тысяч тенге. В связи с динамично развивающимися политическими событиями во всем мире правительство Казахстана решило проиндексировать размеры социальных выплат с 1 апреля 2022 года. Отмечу, что индексация осуществляется с первого апреля, но выплачивать начнём с первого июня 2022 года. Другими словами, в июне получателям будет выплачена разница за апрель и май месяцы, - рассказал Асхар Кожумов.Стоит отметить, что пенсии состоят из двух частей - базовая и солидарная. По словам Асхара Кожумова, солидарные пенсии будут проиндексированы ещё на 4% от размера получаемой пенсии на 30 марта 2022 года. Вместе с тем увеличат на 4% размеры социальных выплат из средств государственного фонда социального страхования (выплаты по утере трудоспособности и выплаты по утере кормильца - прим. автора). Асхар Кожумов также подчеркнул, что с первого апреля изменился размер месячного расчётного показателя и составил 3 180 тенге. В связи с этим, все выплаты, которые привязаны к МРП, тоже будут увеличены примерно на 5%. С 1 апреля 2022 года размер прожиточного минимума 37 389 тенге и все, выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, так же увеличились на 5%. Всего в ЗКО ежемесячно осуществляются более 277 тысяч выплат по различным видам. В области проживает почти 91 тысяча пенсионеров, получателей пособии по инвалидности - чуть более 17 тысяч человек, пособие по утере кормильца получают 6866 человек, получателей специальных государственных пособий 10 505 человек. Ежемесячно в области рождаются примерно тысячи младенцев, в мае пособие по случаю рождения ребенка получили 971 человек. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года получают 1 373 западноказахстанца, 2 796 человек получают пособие по категории матери воспитывающие ребенка-инвалида. Еще 6 740 человек получают пособие многодетной мамы, 11 244 человека получают пособие по категории многодетная семья. 2141 граждан получают социальные выплаты по потере кормильца, по утрате трудоспособности - 2649 человек, по случаю потери работы - 2337 человек. А так же из средств ГФСС ежемесячно выплачиваются социальные выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года 11 588 гражданам. Итого в области производится 277 544 выплат на общую сумму 13,3 миллиарда тенге. После повышения с 1 апреля 2022 года это цифра увеличится приблизительно до 14 миллиарда тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
