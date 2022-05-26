Взятка в 170 млн тенге: главу отдела строительства Уральска попросили отпустить под домашний арест
Адвокаты также ходатайствовали о возвращении дела прокурору, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
25 мая в специализированном межрайонном уголовном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева. Его обвиняют в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. За это чиновник должен был помочь заключить договор госзакупок по конкурсу и беспрепятственно подписать акты выполненных работ. Речь шла о строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной программе «Нурлы жер».
Вместе с Арманом Уксукбаевым на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу». Дело рассматривает судья Асланбек Дюсингалиев.
Адвокаты обоих подсудимых в самом начале предварительного слушания попросили суд изменить меру пресечения их подзащитных, отпустив под домашний арест. Кроме этого защитники попросили вернуть дело прокурору на доследование, так как, по их мнению, во время следствия допущены множественные нарушения.
– Моё первое ходатайство касается детализации звонков. Шестого и 11 октября 2021 года Нагметов якобы выступает пособником Уксукбаева, дважды встречался с Нургалиевым (потерпевший, владелец ТОО - прим. автора) и получал от него деньги в общей сумме четыре миллиона тенге. Между ними (Уксукбаевым и Нагметовым - прим. автора) должна была быть связь. Прошу вас истребовать детализацию звонков между подсудимыми за месяц, - заявил адвокат Газиз Ынтыкбаев.
Адвокат Нагметова Роза Жумалиева подчеркнула, что её подзащитный нуждается в лечении. А находясь в следственном изоляторе, он лишён такой возможности.
– Ему 40 раз вызывали скорую помощь. Врач говорит, что ему нужны обследование и лечение, для этого его нужно регулярно возить в медучреждение. Кто будет этим заниматься в следственном изоляторе? У Александра Негметова такие заболевания как сахарный диабет, стенокардия тяжёлой степени, варикозное расширение вен. По словам доктора, если у него случится инсульт, то его никто уже не спасет. Это действительно больной человек, он не симулирует, прошу отпустить его под домашний арест, - сказала Роза Жумалиева.
Адвокат Уксукбаева Тамара Сарсенова и вовсе отметила, что это уголовное дело не должно рассматриваться в специализированном межрайонном уголовном суде и попросила суд вернуть его на доследование.
– Мы считаем, что здесь завышен объём обвинения, это уголовное дело не должно было попасть в ведомство вашего суда. Оно попало к вам только потому, что моему подзащитному вменяется получение взятки в особо крупном размере. Нет ни одного записанного разговора Нургалиева с Уксукбаевым, кроме одной стенограммы, в которой мой подзащитный умоляет Нургалиева закончить объект. Больше он ничего не просит и говорит: «Я разве что-то лишнее требую от тебя? Ты мне только заверши, аким же пострадает. Ты же мне обещал закончить объект». Он ни слово не произносит о деньгах. Следствием не доказаны время, место, обстоятельства, мотив и последствия преступления. Просим вас вернуть дело прокурору на доследование и изменить меру пресечения, - отметила Тамара Сарсенова.
Однако Асланбек Дюсингалиев, рассмотрев ходатайства адвокатов, заявил, что по делу нет причин возвращать дело на доследование и назначил дату начала главного судебного разбирательства на девятое июня. Кроме этого, судья оставил без изменения меру пресечения подозреваемых. То есть они будут находиться в следственном изоляторе.
Кстати, несмотря на возражения адвокатов, судья всё же позволил журналистам присутствовать на судебных процессах. Однако фотографировать и снимать на видео подсудимых он запретил.
