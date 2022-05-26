По словам Маулена Ашимбаева, низко квалифицированные выпускники пополнят ряды самозанятых, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Выпускники казахстанских вузов и колледжей неконкурентоспособны - спикер сената Изображение McElspeth с сайта Pixabay Спикер cената на пленарном заседании сказал, что сейчас в Казахстане ситуация с молодёжной безработицей не такая острая лишь потому, что в 90-х годах в стране наблюдался демографический кризис рождаемости. Однако с 2000-х годов ситуация изменилась и в ближайшие годы в стране на рынок труда ежегодно будут выходить около 300-350 тысяч молодых людей. При этом выпускники казахстанских вузов неконкурентоспособны по сравнению с выпускниками из стран Организации экономического сотрудничества и развития (38 стран, список можно посмотреть здесь).
- Есть исследования специалистов из стран ОЭСР, оценки Всемирного банка, других организаций. Мы видим, что квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не говоря о школах, достаточно низкая, и они неконкурентоспособные, если открыто говорить с теми же выпускниками из стран ОЭСР, - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.
Поэтому, по его словам, важно повышать квалификацию выпускников вузов и колледжей, чтобы они занимали качественные рабочие места, а «не пополняли ряды самозанятых».