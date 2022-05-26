Состояние ребёнка до сих пор оценивается как тяжёлое, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 27-летняя девушка скончалась от COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Речь идёт о четырёхлетнем мальчике из села Жанаказан Жангалинского района, который днём 24 мая залез в трансформаторную будку, где его ударило током. Заведующий отделением травматологии областной детской многопрофильной больницы Булат Алибаев рассказал, что ребёнка доставили к ним около полуночи санитарной авиацией.
– У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели нектрэктомию - удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутация до верхней трети обеих плеч. Сейчас состояние ребёнка остается тяжёлым, он находится в отделении реанимации, получает противошоковую и интенсивную терапию, - рассказал Булат Алибаев.
По словам доктора, ребёнок находится в сознании, ест, пьёт, реагирует на окружающих, отвечает на вопросы и даже помнит, что с ним случилось. Мальчик даже несколько раз спрашивал, где его руки. В дальнейшем ему предстоит длительное лечение, оформление инвалидности и протезирование. А в больнице он предположительно пробудет ещё 2-3 недели.