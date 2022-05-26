Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопросы о снижении пенсионного возраста, передаёт МИА «Казинформ». Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Она объяснила, что при снижении пенсионного возраста, будет снижаться и пенсия.
- Когда речь идёт о пенсионной системе в целом, вы должны кое-что знать. Мы реформировали пенсионную систему в 1998 году. Согласно той же реформе, только граждане, имеющие трудовой стаж до первого января 1998 года, получают от государства трудовую пенсию, а затем дополнительно к ней базовую пенсию. А если мы снизим пенсионный возраст, то и без этого (небольшой – прим. ред.) трудовой стаж будет снижаться, пенсия будет очень низкой, - сказала Дуйсенова в кулуарах сената.
При этом сейчас у граждан есть возможность досрочного выхода на пенсию, добавила глава министерства. Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин.