- Когда речь идёт о пенсионной системе в целом, вы должны кое-что знать. Мы реформировали пенсионную систему в 1998 году. Согласно той же реформе, только граждане, имеющие трудовой стаж до первого января 1998 года, получают от государства трудовую пенсию, а затем дополнительно к ней базовую пенсию. А если мы снизим пенсионный возраст, то и без этого (небольшой – прим. ред.) трудовой стаж будет снижаться, пенсия будет очень низкой, - сказала Дуйсенова в кулуарах сената.При этом сейчас у граждан есть возможность досрочного выхода на пенсию, добавила глава министерства. Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
