Работники подрядной организации уже начали снимать верхний слой старого покрытия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сколько продлится ремонт дороги по проспекту Абулхаир хана в Уральске 24 мая начались работы по среднему ремонту дороги проспекта Абулхаир хана от улицы Карбышева до улицы Сырыма Датова. Ремонт решили проводить поэтапно. Для этого проспект разделили на пять участков. Движение перекрыли по одной стороне, машины будут ездить по встречной полосе движения. Подрядной организацией является ТОО «ДСК Приоритет».
– Мы начали ремонтные работы проспекта Абулхаир хана. Одну сторону проезжай части полностью закрыли, разделили блоками и сигнальными столбами. Схему согласовали с сотрудниками полиции. Транспорт во время ремонтных работ будет ездить по одной полосе в двух направлениях. Сейчас проводится фрезеровка асфальта, начиная от улицы Карбышева, сразу после съезда с моста. Снятым слоем асфальта мы планируем покрыть те улицы, на которых вообще отсутствует асфальтовое покрытие. Кроме этого ведётся демонтаж старого бордюра. По проекту ремонтные работы будут проводиться в течение шести месяцев, но мы постараемся закончить раньше срока, - рассказал руководитель отдела Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Жандос Дуйсенгалиев.
Отметим, что проспект Абулхаир хана капитально не ремонтировался на протяжении 20 лет, дорожное полотно пришло в негодность. Ещё в 2021 году разработали проект среднего ремонта дороги по проспекту Абулхаир хана от улицы Карбышева до улицы С. Датова, получено положительное заключение экспертизы. Проект разработало ТОО «УралВодПроект», общая протяжённость участка дороги составила 3 155 метров, стоимость по смете составила 619 миллионов тенге. Продолжительность строительства - шесть месяцев. Работы по среднему ремонту дороги проспекта Абулхаир хана от улицы Карбышева до улицы С.Датова начались 24 мая. Ремонт будут проводить поэтапно. Для этого проспект разделили на пять участков ремонтных работ. Первый участок - от улицы Курмангалиева до улицы К.Мусина, второй участок составит от К.Мусина до улицы С.Тюленина, третий охватывает участок от улицы С.Тюленина до улицы Оракбаева, четвертый участок - от улицы Оракбаева до улицы Циолковского и пятый участок начинается от улицы Циолковского до улицы С.Датова. Сколько продлится ремонт дороги по проспекту Абулхаир хана в Уральске Сколько продлится ремонт дороги по проспекту Абулхаир хана в Уральске Сколько продлится ремонт дороги по проспекту Абулхаир хана в Уральске Сколько продлится ремонт дороги по проспекту Абулхаир хана в Уральске Сколько продлится ремонт дороги по проспекту Абулхаир хана в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА