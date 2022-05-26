- Численность сайгаков в области по последним данным до окота составляла около 800 тысяч особей. После окота она возрастёт и составит более одного миллиона. Численность по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 40%. Совершенно очевидно, что назревает необходимость управлением популяции этой численности, учитывая возникшие проблемы сельхозпроизводителей. Вместе с тем, нельзя просто так взять и начать изымать определённое поголовье. Сайгак имеет товарную ценность, прежде всего из-за высокой стоимости рогов на китайских и других рынках. Таким образом, если просто открыть охоту, не создав контрольных механизмов, это может привести к бесконтрольной добычи сайгаков всех трёх популяций. Нужно решить ряд проблем и на основе научного обоснования определить оптимальную численность сайгака для региона. То есть, есть понятия максимальная, минимальная и оптимальная численность. Оптимальная численность определена, исходя из количества скота в регионе и кормовых условий. Для этого желательно, чтобы научные организации от акимата получили данные по количеству скота, в трёх районах, где больше всего возникает проблем из-за сайгаков. И данные по распределению сельхозугодий. Только после этого можно сделать необходимые расчёты и сохранить сайгу - как ценный ресурс, - пояснил Сергей Скляренко.

- Сайгак будет ходить туда, где будут лучше кормовые условия. Миграция генетически запрограммирована у этих животных. И если устроить водопои для них, то тогда сайгаки будут там задерживаться на некоторое время. В холодное время они будут всё равно уходить. Рост поголовья сайги это огромнейшее достижение мирового уровня и гордость Казахстана, - сказал спикер.

- Решение моратория по регулированию численности уральских сайгаков было принято десять лет назад, в то время поголовье было критическим. Насчитывалось всего 10 тысяч голов. После окота численность в этом году перевалит за один миллион. На сегодняшний день возникла другая проблема. Увеличенная численность животных наносит ущерб и природе, и домашнему сельскому хозяйству. Люди помимо того, что кормят свои семьи мясом, они ещё обеспечивают весь регион. Необходимо принять решение по регулированию численности. Свою задачу мораторий, можно сказать перевыполнил. Нам нужно сохранить поголовье домашнего скота, - сказал Гали Искалиев.

- Все знают, что из трёх маток, две самки приносят обязательно двойню. По моим подсчётам, в 2021 году популяция составила 800 тысяч. И в этом году, если убрать падёж, то к первому сентября численность составит 1,8-1,9 миллионов сайгаков. Как учёный и практик, я изучил сайгаков, хочу сказать, что животное в среднем употребляет шесть килограммов сена. У нас по области имеется 825 тысяч крупно-рогатого скота, а мы имеем два миллиона сайгаков. Так у нас в области коровы останутся без корма. У нас 1,7 миллионов овец. В советское время 131 тонну рогов в Китай. Это статданные. Думаю, говорить о поголовье не правильно. 95% сайги со всего мира находится в Казахстане и 65% из этого числа - в ЗКО. Вы переживаете за область и говорите о биологическим обосновании. Не надо учить нас работать, скажите как учёные, что делать нам, если у нас имеется убыток в два миллиарда от того, что не вовремя не скосили сено. Без вопросов, сайгаков должны сохранить. Почему не поднимается вопрос о создании питомников и резерватов? У нас хватает для этого земель. Реализовывая мясо саги, охотзоопром получит хорошую поддержку на приобретение техники. Сайгаков надо забивать с 25 августа и до ноября. В декабре начинается гон. Давайте начнём! А вы учите, это надо и то надо...Вопрос серьезный, нужно начать работать, - пояснил Казыбай Бозымов.

Фото из архива "МГ" В акимате ЗКО обсудили популяцию сайги в регионе. Для многих жителей это стало проблемой, однако в 2012 году ввели мораторий на регулирование их численности. Директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко пояснил, что в этом году по заказу охотзоопрома, как и последние несколько лет, они ведут учёт численности сайги в ЗКО. Буквально несколько дней назад они получили цифры.Заместитель директора охотзоопрома ЗКО Дамир Асамбетов дополнил, что сейчас заказана работа по исследованию сайги - какой вред наносит популяция домашнему скоту. Работа будет продолжаться в течение трёх месяцев. По маркировке дериватов у ведомства уже есть наработки. Если ввести охоту, то есть риск потерять численность сайги, откроются каналы браконьерства. Председатель комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Нурлан Кылышбаев отметил, что численность необходимо регулировать, но для этого предложил провести научно-биологическое обоснование.Однако создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит, считает Сергей Скляренко, потому что это мигрирующий вид и территория не будет обнесена забором.Аким ЗКО Гали Искалиев задал вопрос, как быть фермерам, которые страдают от нашествия сайгаков? Скляренко ответил, что с научной точки зрения, их можно аккуратно оттеснять от сенокоса. В охотзоопроме заверили, что недавно прошёл окот и есть риск возникновения падежа детёнышей.Стоит отметить, что за последние пять лет было изъято около восьми тысяч рогов и более 1 306 человек приговорены к уголовной ответственности. Динамика показывает, что меньше их не становится. Кроме того, выделяют деньги из бюджета на хранение и утилизацию рогов, это 40-50 миллионов тенге в год. Учёный в области животноводства Казыбай Бозымов заявил, что в прошлом году в области официально насчитывалось 545 тысяч сайгаков. Если убрать падёж, то остаётся 500 тысяч. Примерно 100 из них самцы, остальные самки.Скляренко заключил, что все подсчёты ведутся согласно разработанной схемы, а после пригласил принять участие в подсчёте животных тех, у кого возникли какие-либо сомнения.