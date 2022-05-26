По сравнению с вечерними торгами 25 мая, национальная валюта к доллару ослабла на 7.78 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 415.12 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 428-430 тенге, покупают по 418-420 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.