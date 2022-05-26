Мади Отарбаеву тогда объявили строгий выговор, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обозвавших подчиненных баранами чиновника назначили руководителем управления в ЗКО Сегодня, 26 мая, руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО назначили 52-летнего Мади Отарбаева. До назначения он работал руководителем отдела строительства Талгарского района. Между тем, как пишет yk-news.kz, в 2016 году Мади Отарбаев возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Тогда чиновнику объявили строгий выговор за то, что он назвал подчинённых «баранами, которым нужен пастух». Сотрудники записали сказанное и подали коллективную жалобу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.