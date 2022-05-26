В «Казгидромете» предупредили, что 27 мая на севере и западе ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО С прохождением фронтальных разделов по территории страны сохранится неустойчивый характер погоды - дожди, гроза, усиление ветра, возможно выпадение града.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +17..+19, ночью похолодает до +7..+9. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +19..+21 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
