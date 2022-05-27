«Отдаем 80% от прибыли»: рестораторы Казахстана просят снизить налоги
Владельцы заведений говорят, что готовы пересмотреть цены на свои услуги. Чтобы избежать их повышения, они просят отменить для сферы общепита НДС и не увеличивать розничный налог, передаёт КТК.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Председатель Ассоциации общественного питания Гульбану Майгарина говорит, что сейчас НДС составляет 12% от оборота, бизнесмены же просят либо убрать его, либо сделать НДС 3% от оборота.
Предприниматели сетуют, цены на продукты растут. И если к этому добавить высокие налоги, бизнес становится невыгодным.
- Продукты подорожали, мы не успеваем за повышением цен. И плюс ещё налоговая нагрузка, которая сейчас идёт, на нас плохо влияет. Сейчас есть система розничного налога – 3%, но с 2022 года розничный налог становится 6%. И он идёт до 2025 года. Соответственно, когда мы платим от оборота 6%, мы отдаём 80% от своей прибыли, - объясняет Гульбану Майгарина.
Основатель сети столовых Чинара Бугимбаева отмечает, что бизнес только начинает оправляться от карантинных ограничений и повышение ставки сейчас совсем ни к чему.
- Мало того, что продукты подорожали, электроэнергия подорожала, транспортные расходы подорожали – маржинальность у нас остаётся мизер. Мы практически после пандемии еле-еле стоим на плаву и держимся, а если с 2023 года всё повысится, то смысла работать уже не будет, - сетует Чинара Бугимбаева.
Бизнесмены говорят, что постараются сдерживать цены. Но если налоговые правила не изменятся, обед в ресторане может серьёзно ударить казахстанцев по кошельку.
Ранее аналитики посчитали, что услуги общепита за год подорожали на 14%.
