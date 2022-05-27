- Бывало дети забегали на кладбище, сельчане видели. Но то, что произошло сейчас, явно не детские шалости. Вы посмотрите, как надругались над могилами, сломали наполовину кресты, это сколько сил нужно приложить? Надеюсь, что полиция найдёт их и накажет по всей строгости закона, - сказала жительница Трекино Мария.

Жители сняли на видео разрушения на православном кладбище в посёлке Трекино района Байтерек. На некоторых могилах сломали деревянные кресты и закрасили лица на памятниках.В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, на кладбище надругались над 14 надмогильными сооружениями. Факт зарегистрировали 26 мая в 19:00. Правоохранители разыскивают причастных. Ведется досудебное расследование по статье 314 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».