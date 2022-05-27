На портале электронного правительства Казахстана приостановили формирование индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся в стране. На странице предоставления услуги сначала появилось уведомление, что планируемый срок возобновления - первое октября 2022 года. Однако позже оно изменилось. Сейчас указано, что услуга недоступна по техническим причинам. - Приносим извинения за предоставленные неудобства. Услуга будет доступна в ближайшее время, - говорится в уведомлении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.