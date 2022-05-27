- Беременность была запланированная, во время вынашивания малыша несколько раз переболела простудными заболеваниями. В целом было всё хорошо, по УЗИ ребёнок развивался в утробе согласно своему возрасту. Родила я, конечно, не легко, почти стуки ребёнок находился без воды. После этого я всё равно не находила себе места, потому что у сыночка были незначительные отставания в развитии, к примеру, если головку начинают держать в два месяца, то Марк в три месяца. Но при каждом тревожном звоночке мы обращались к специалистам. Если в поликлинике была очередь и к врачу не попасть, то ходили к платным. Наблюдались больше года у частного невролога. С взрослением своего первенца я стала замечать некую агрессию, он не смотрел в глаза, не общался с детьми, предпочитал игру в одиночестве. У него вообще не было речи, издавал только звуки. А после, когда ему исполнился один год и шесть месяцев, я прошла ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). С того времени наша жизнь изменилась. Марку диагностировали задержку психо-речевого развития с аутистическим проявлением. Кроме того, зарубежные врачи дополнили это резидуально-органическим поражением ЦНС (центральной нервной системы), гипертензионно-гидроцефальный синдромом субкомпенсированной формы, - рассказала мама Марка.

- Кроме меня его никто не научит даже элементарным жестам. Это трудоёмкая работа и без реабилитации нам не обойтись, я ведь не специалист, только вместе с ним прохожу курсы, а затем ежедневно обучаю его. Чтобы он понял жест « дай » , у нас ушло на это два месяца. Мы ходили в центр « Б алауса » в Уральске для таких детей, пробовали посещать « Асыл Мирас » , но везде разные методики и мой ребёнок даже не переносит повышенного тона, ему очень сложно адаптироваться. Мы пробовали ездить в Самарский реацентр, там действительно помогли. Сейчас предстоит второй курс, но, к сожалению, наших накоплений хватит только на проживание, не более того. Мы с мужем работаем, но мне приходится отлучаться в поездки с сыном и естественно это не оплачивают. Своего угла ещё не нажили, как и у всех есть кредиты. Я прошу неравнодушных казахстанцев помочь нам, - обратилась к читателям Анна.

Марк Мартынов Жительница Уральска Анна Мартынова рассказала, как изменилась её жизнь после рождения особенного малыша.Анна говорит, что ей самой пришлось пережить полугодовую глубокую депрессию, ей не хотелось верить в то, что её сын особенный ребёнок. Маме Марка переборола себя и нашла силы обучать навыкам своё чадо. Малыш не откликался на своё имя, не вступал в контакт, не умел выражать свои эмоции, не подражал взрослым, не ориентировался в пространстве.Второй курс реабилитации в Самарском реацентре обойдётся семье в 78 тысяч рублей (546 тысяч тенге). В начале июня их уже ждут в клинике. На руках есть все выписки и документы.