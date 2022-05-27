Авария произошла в центре города сегодня, 27 мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске внедорожник охотзоопрома опрокинулся на бок после ДТП Land Cruiser и ВАЗ-2112 столкнулись на пересечении улиц Курмангазы и Фрунзе. После столкновения внедорожник, принадлежащий охотзоопрому, опрокинулся на бок. По словам механика западного регионального филиала охотзоопрома Айбека Итесова, инспектор направлялся по главной дороге, водитель легкового автомобиля ехал по второстепенной.
- Водитель ВАЗа не уступил и врезалась в заднюю часть нашего авто. После произошло опрокидывание. По предварительным данным, правила ПДД нарушил водитель легковушки. В Land Cruiser установлена полная цифровизация, установлены камеры, пока по техническим причинам не можем изъять видео, но позже можем предоставить, - рассказал Айбек Итесов.
На месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать ДТП позже. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что на ДТП выезжали две бригады скорой медицинской помощи. В результате аварии пострадали женщина 1995 года рождения, двое мужчин 1969 и 1987 годов рождения и ребёнок 2020 года рождения. Предварительный диагноз всех пострадавших - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Их доставили в больницу. В Уральске внедорожник охотзоопрома опрокинулся на бок после ДТП В Уральске внедорожник охотзоопрома опрокинулся на бок после ДТП В Уральске внедорожник охотзоопрома опрокинулся на бок после ДТП