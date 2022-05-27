- Водитель ВАЗа не уступил и врезалась в заднюю часть нашего авто. После произошло опрокидывание. По предварительным данным, правила ПДД нарушил водитель легковушки. В Land Cruiser установлена полная цифровизация, установлены камеры, пока по техническим причинам не можем изъять видео, но позже можем предоставить, - рассказал Айбек Итесов.

Land Cruiser и ВАЗ-2112 столкнулись на пересечении улиц Курмангазы и Фрунзе. После столкновения внедорожник, принадлежащий охотзоопрому, опрокинулся на бок. По словам механика западного регионального филиала охотзоопрома Айбека Итесова, инспектор направлялся по главной дороге, водитель легкового автомобиля ехал по второстепенной.На месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать ДТП позже. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что на ДТП выезжали две бригады скорой медицинской помощи. В результате аварии пострадали женщина 1995 года рождения, двое мужчин 1969 и 1987 годов рождения и ребёнок 2020 года рождения. Предварительный диагноз всех пострадавших - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Их доставили в больницу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.