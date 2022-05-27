С начала года правонарушения в Казахстане совершили почти 20 тысяч человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Аналитики Finprom подсчитали, что с начала года 3,8 тысяч человек совершили уголовные проступки, 7.2 тысячи — преступления средней тяжести, 5.4 тысячи — тяжкие преступления, 3,1 тысяча человек — преступления небольшой тяжести, 459 человек — особо тяжкие преступления.
Больше всего преступников пришлось на Алматинскую область, Алматы и Нур-Султан. Меньше всего правонарушителей - в Кызылординской области.
Из 20 тысяч правонарушителей:
18.5 тысяч - граждане Казахстана,
464 - граждане стран СНГ,
69 - граждане стран, не входящих в состав СНГ.
17.5 тысяч преступников - мужчины, 2.5 тысячи - женщины.
- 79.2% правонарушителей, составили безработные. Их численность сократилась на 3.3% за год. Ещё 1,4 тысяча нарушителей были рабочими, 381 человек — госслужащими, 339 человек — учащимися, 261 человек — частными предпринимателями, - привели цифры аналитики.
Особо «популярными» нарушениями являются кражи, мошенничества, мелкие хищения, грабежи.
