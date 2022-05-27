- Водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Толе би в западном направлении, на пересечении с улицей Ауезова при повороте налево допустил столкновение с Volkswagen Polo, который двигался по Толе би в восточном направлении, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как легковой автомобиль влетает в летнюю площадку кафе. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что авария произошла вечером 25 мая.Водитель Volkswagen покинул место ДТП, а Toyota по инерции продолжила движение, заехав на летнюю площадку общепита. На летнике находилась женщина, её госпитализировали в больницу. Полиция проводит расследование.