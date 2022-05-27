Фото предоставлено ДП Актюбинской области Трагедия произошла в ночь на 27 мая на дороге Хромтау - Коктау, недалеко от села Аккудык. По предварительной информации полицейских, 24-летний водитель Nissan Teana выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ -2115, за рулём которой находился 44-летний житель Хромтауского района. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир ВАЗ-2115. С различными травмами в больницу Хромтау доставили водителя Nissan Teana и троих пассажиров ВАЗ - 2115. Ведётся досудебное расследование.Фото предоставлено ДП Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.