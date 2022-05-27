– По индивидуальному наставничеству за 20 воспитанниками детской деревни закреплены 20 индивидуальных наставников. Наставники поддерживают тесный контакт с воспитанниками, связываются раз в неделю и раз в месяц проводят мастер-классы, помогают детям выбрать род деятельности, консультируют по вопросам, появляющимся в ходе тренировок, - рассказал Нурлан Казимов.

– В областной ДЮСШ по зимним видам спорта с одновременным охватом до 50 детей будут активно привлекаться к бесплатным массовым катаниям на коньках в Ледовом дворце спорта, которые организуют каждое воскресенье с 14:00 до 15:00. В бассейне «Жайык самалы» создадут благоприятные условия для занятий спортом, где каждую среду с 11:45 до 12:45 40 детей смогут бесплатно поплавать. У каждого ребёнка должна быть справка терапевта, дерматолога и результат исследования яиц гельминтов. При себе необходимо иметь шапочки, сланцы, купальник, эластичные плавки, мыло, моющее средство, полотенце, пакет для второй обуви, - отметил глава управления.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам исполняющего обязанности руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Нурлана Казимова, с ноября 2021 года в регионе работает программа «Наставничество». Она направлена на поддержку воспитанников детской деревни. С начала года они посетили девять спортивных учреждений, познакомились с коллективом, с развивающимися в школе видами спорта, встретились с лучшими спортсменами.Также в области реализуют механизм подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа. Около 10 тысяч детей со всего региона могут бесплатно заниматься 25 видами спорта., в прошлом году - 194 миллиона тенге. А для того, чтобы привлечь детей к конным видам спорта,. Одновременно покататься на лошадях смогут 30 детей.Первого июня, в День защиты детей детям из малообеспеченных семей подарят спортивный инвентарь. Мероприятие пройдёт по двум адресам - в центре внешкольной работы и в ТЦ «Шабыт». Пятого июня на стадионе имени П. Атояна для детей обещали организовать забег Kids run-2022, который будет проводиться совместно с командой Uralsk Runners. Дистанции для детей в возрасте 3-4 лет – 100 м, для детей 5-6 лет – 200 м, для детей 7-8 лет – 400 м, для детей 9-10 лет – 800 м, для детей 11-12 лет – 1200 м, для детей 13-14 лет – 1600 м.