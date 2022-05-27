Бесплатно покататься на лошадях и поплавать в бассейне смогут маленькие жители Уральска
Ещё для маленьких уральцев организуют бесплатное массовое катание на коньках, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам исполняющего обязанности руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Нурлана Казимова, с ноября 2021 года в регионе работает программа «Наставничество». Она направлена на поддержку воспитанников детской деревни. С начала года они посетили девять спортивных учреждений, познакомились с коллективом, с развивающимися в школе видами спорта, встретились с лучшими спортсменами.
– По индивидуальному наставничеству за 20 воспитанниками детской деревни закреплены 20 индивидуальных наставников. Наставники поддерживают тесный контакт с воспитанниками, связываются раз в неделю и раз в месяц проводят мастер-классы, помогают детям выбрать род деятельности, консультируют по вопросам, появляющимся в ходе тренировок, - рассказал Нурлан Казимов.
Также в области реализуют механизм подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа. Около 10 тысяч детей со всего региона могут бесплатно заниматься 25 видами спорта. В 2022 году на бесплатные секции выделили 350 миллионов тенге, в прошлом году - 194 миллиона тенге. А для того, чтобы привлечь детей к конным видам спорта, с первого июня в областной спортивной школе по национальным видам спорта во вторую пятницу каждого месяца с 10:00 до 12:00 организуют бесплатные конные прогулки. Одновременно покататься на лошадях смогут 30 детей.
– В областной ДЮСШ по зимним видам спорта с одновременным охватом до 50 детей будут активно привлекаться к бесплатным массовым катаниям на коньках в Ледовом дворце спорта, которые организуют каждое воскресенье с 14:00 до 15:00. В бассейне «Жайык самалы» создадут благоприятные условия для занятий спортом, где каждую среду с 11:45 до 12:45 40 детей смогут бесплатно поплавать. У каждого ребёнка должна быть справка терапевта, дерматолога и результат исследования яиц гельминтов. При себе необходимо иметь шапочки, сланцы, купальник, эластичные плавки, мыло, моющее средство, полотенце, пакет для второй обуви, - отметил глава управления.
Первого июня, в День защиты детей детям из малообеспеченных семей подарят спортивный инвентарь. Мероприятие пройдёт по двум адресам - в центре внешкольной работы и в ТЦ «Шабыт».
Пятого июня на стадионе имени П. Атояна для детей обещали организовать забег Kids run-2022, который будет проводиться совместно с командой Uralsk Runners. Дистанции для детей в возрасте 3-4 лет – 100 м, для детей 5-6 лет – 200 м, для детей 7-8 лет – 400 м, для детей 9-10 лет – 800 м, для детей 11-12 лет – 1200 м, для детей 13-14 лет – 1600 м.
