- В очереди стоят старики. Одной бабушке стало плохо, она присела на лестницу, потом махнула рукой и решила, что не будет ждать. Мы что, живём в стране, где сахар не выращивают? - сетует пожилая женщина в очереди в супермаркете.

Если же сахарный песок в ближайших магазинах в наличии есть, то стоит он 750 тенге за килограмм. Есть сладкий продукт и в супермаркетах, которые торгуют товарами стабилизационного фонда. Там килограмма сахара стоит 360 тенге, но отпускают его не более двух кило в руки.Рядом на полках стоит рафинад, но вот цены на него кусаются - от 780 до 1200 тенге за упаковку.Власти обещали прокомментировать ситуацию в течение дня. I_DWj2dqkWM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.