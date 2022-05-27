- Наш институт этими pox-вирусами занимается очень много лет. Поэтому опыт, можно сказать, большой. Дело в том, что оспа коров и натуральная оспа, оспа обезьян - одной группы. Поэтому между ними есть очень хорошее родство и иммунная антигенная связь, поэтому один вирус запросто может создавать иммунитет против другого вируса. Вот, например, коровий вирус очень хороший создаёт иммунитет против натуральной оспы, - говорит Леспек Кутумбетов.

Фото: CDC/К.Голдсмис По своим клиническим проявлениям обезьянья оспа напоминает натуральную оспу. Протекает она достаточно легко и заразиться ей непросто - нужно как минимум четыре часа контактировать с больным человеком. Однако, по мнению Леспека Кутумбетова, вакцина может рано или поздно потребоваться.Вакцину можно будет создать за полтора года. ВОЗ заявила, что подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян в 11 странах мира, ещё 50 случаев изучаются. Инфицированных выявили в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, Австралии, Канаде и США.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.