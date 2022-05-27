- По началу я и не знала, что такие тараканы существуют. Стала замечать их в ванной. Всякое бывает, соседи делают ремонт, может оттуда приползли, тогда я подумала. Сходила в магазин, купила отраву, но это не помогло. Потом увидела, что они выползают из канализационной трубы, прочла в интернете все советы, залила все хлором, засыпала лимонной кислоты, промыла всё кипятком. Затем появились с уборной, полагаю, вылезли из унитаза. Потом высинилось, что подвал нашего дома просто кишит такими тараканами. Обратилась в КСК «Нур», оставила заявку и в апреле они провели обработку подвала. Через неделю тараканы снова поползли, их стало ещё больше, - рассказала жительница Уральска Асель. - Обратилась снова в КСК, но там сказали, что травить таким образом бесполезно.

- На самом деле чёрные тараканы представляют большую опасность для людей, они питаются абсолютно всем (мёртвыми животными, продуктами) и являются переносчиками различных инфекций, даже таких как брюшной тиф, дизентерия, золотистый стафилококк. Мало кто знает, но даже появление на теле фурункулов могут вызывать эти насекомые. Для таких «гостей» канализация - отличный путь для попадания в квартиры. Они выползают через раковины на кухне и в ванной, и даже из унитазов. Могут пожаловать через отдушины и вытяжки. Когда вода по водостоку не стекается, они приходят по этому пути. Для того, чтобы не допустить такого, необходимо всегда закрывать специальными заглушками. Тараканы могут задерживать дыхание на 40 минут, - пояснила Бану Джарикева.

- Мы проводим обработку в два этапа. После обработки нельзя находиться в помещении 8-9 часов. Если в доме есть дети до трёх лет, то нужно покинуть квартиру на сутки. Сейчас заказывают в основном такие обработки в квартирах. И для того, чтобы потом тараканы не проникали в жилые помещения, после травли мы рекомендуем пользоваться заглушками, - дополнила директор организации.

Канализационный таракан В редакцию «Мой ГОРОД» обратилась жительница многоэтажного дома по улице Кердери. Она рассказала, что на протяжении четырёх месяцев в квартире наблюдает непрошенных гостей. Жуткие чёрные тараканы длиною до пяти сантиметров разгуливают в ванной и туалете.Председатель КСК «Нур» Татьяна Азовская отметила, такие тараканы ползут из канализационных люков, жильцам нужно обратиться в ТОО «Батыс су арнасы». Все заявки, которые к ним поступают в КСК, они принимают и отрабатывают. Как выяснилось, чёрные тараканы водятся и в соседних многоэтажках. Уральцы рассказывают, что замечают канализационных тараканов на чердаках, в подвалах и подъездах. Мы поговорили с директором компании «Идеальный чистый дом», проводящей дезинфекцию, Бану Джарикеевой. Она рассказала, что сейчас 80% заявок в Уральске составляет травля канализационных тараканов.По её словам, КСК обязаны производить в многоквартирном доме обработку подвалов хотя бы раз в полгода. Если потравили тараканов, то должны предоставить акт обработки. Если производили это своими силами, то должны предоставить видеоподтверждение.В пресс-службе ТОО «Батыс су арнасы» пояснили, что они занимаются очисткой канализационных сетей и колодцев, но тараканов в них не травят.