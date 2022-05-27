Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 27 мая на 17:00 составил 433.68 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара продолжает расти в Казахстане По сравнению с вечерними торгами 26 мая, национальная валюта к доллару ослабла на 11.11 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 422.01 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 441-443 тенге, покупают по 429-431 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.