– Я хочу внести свою лепту в развитие экономики страны и начал свой бизнес в районе. Нанял сотрудников для освоения территории и ведения хозяйства. Основной идеей нашего предприятия является развитие отечественного сельского хозяйства в различных направлениях, с применением новейших технологий. Параллельно с различными курсами лечения и госпитализацией, занимался привлечением инвестиций и специалистов в различных сферах. У меня работает 21 человек, среди которых шесть инженеров и технологов, инвалиды различных групп, сезонно работают ещё 20 человек, - говорит Талгат Бушанов.

– Узаконение участка шло очень медленно с бюрократическими проволочками. После проведения всех коммуникаций и запуска нескольких проектов, и вовсе остановилось. Далее в акимате прямым текстом заявили нам, что данный участок земли заинтересовал «знатных людей», и мы обязаны покинуть его. Мы подали заявление в Специализированный межрайоный административный суд, были уверены в гуманности и справедливости судебной системы, но нам отказали в удовлетворении иска, банально сославшись на неосвоение земельного участка. О каком неосвоении может идти речь? В суде мы предоставили фото и видеосъёмки, также все соответствующие документы. Ходатайствовали о выездном заседании, в котором нам тоже отказали. Но «всесильные» на этом не остановились, и добавили ещё одну причину для отказа в продлении аренды земельного участка - это просроченный срок аренды. Как вы уже поняли, дальше всё по сценарию обычного рейдерского захвата. Наша районная власть готова разорить любое производство или предприятие с целью захвата готового развитого бизнеса, надеясь на правовую безграмотность населения и её малую информированность, а также на свою безнаказанность, - заявил Талгат Бушанов.

– Приостановлены сезонные работы по посеву и высадке деревьев. Группа инженеров из разных городов РК и РФ, привлечённые для работы в инновационных проектах на данном участке, находятся в подвешенном состоянии, без содержания, - заключил Талгат Бушанов.

– Решением комиссии ему было отказано в предоставлении этого участка. Далее Бушанов с адвокатом подал в суд, где выяснилось, что строить он начал только в 2020-2021 годах. Квитанции все были за 2020 год. Получается до 2018 года пока у него было законное право, он никакие работы не проводил. Суд отказал ему и даже вынес частное определение в адрес акима Дарьинска за то, что допустил незаконное строение в 2020 году. Он объяснил просрочку тем, что был на лечении, однако никаких подтверждающих документов не предоставил. Акимат Дарьинского сельского округа подаст иск в суд, если суд решит, чтобы земельный участок был первозданном виде, то ему придётся все снести, кстати, строения у него каркасные, то есть их легко можно демонтировать. Земельный участок ему сейчас не принадлежит, он находится в государственной собственности, - рассказал Аскар Айсакаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратился житель ЗКО, инвалид третьей группы по зрению Талгат Бушанов. Он рассказал, что в 2016 году арендовал два земельных участка для ведения крестьянского хозяйства и рекреационных целей в посёлке Озерное района Байтерек. Далее открыл ИП на собственные сбережения, от государства при этом помощи не просил, в том числе и в виде субсидий.По словам предпринимателя, на земельном участке он построил две теплицы, разводит КРС и МРС, обустроил мини-птицефабрику, карповое хозяйство, более гектара посевных и плодовых участков с капельным орошением, подвел все необходимые коммуникации. В будущем Талгат Бушанов планирует построить ещё три теплицы, запустить производство органического гумуса, построить молочный завод с производительностью три тысячи тонн в сутки и продавать уже готовую продукцию. Мужчина рассказывает, что в 2017 году по состоянию здоровья его госпитализировали и он пропустил срок подачи заявления о продлении аренды земельного участка. После реабилитации обратился в акимат, где пообещали помочь с документами и разрешили работать дальше.Сейчас, по словам предпринимателя, его бизнес простаивает, а привлечённые специалисты остаются без работы и средств на существование. Простаивают также 12 единиц спецтехники, производственные помещения, строительные материалы и разработанное ими высокотехнологичное оборудование.Бизнесмен записал видеообращение, которое адресовал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму ЗКО Гали Искалиеву. В нём он просит главу государства и главу региона помочь в решении его проблемы, продлить срок аренды земельного участка, не допустить приостановления его бизнеса, спасти его сотрудников от безработицы и оградить в дальнейшем от бюрократической волокиты. Между тем в отделе земельных отношений района Байтерек нам подтвердили, что в декабре 2016 году Талгату Бушанову действительно был предоставлен участок на два года. По словам руководителя отдела Аскара Айсакаева, в 2018 году срок аренды закончился, но заявление с просьбой продлить срок аренды он попросил только в 2021 году.Кроме этого он добавил, что в дальнейшем после решения суда земельный участок будет реализован через аукцион и любой гражданин страны сможет участвовать, в том числе и сам Талгат Бушанов.