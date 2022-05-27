28 мая - по улице Ихсанова,

29 мая - в посёлке Зачаганск на площадке ТД «Жангирхан».

Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе предпринимательства Уральска анонсировали сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдёт:Ярмарка продлится с 9:00 до 13:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.