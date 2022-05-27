Жителей просят 28 мая не оставлять автомобили под деревьями, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО В пресс-службе ДЧС Алматы предупредили, что 28 мая вечером ожидается сильный дождь, временами гроза и град. Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду.
- Во время грозы и ветра постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения. Не оставляйте машины под деревьями, - просят жителей спасатели.
Также в ДЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы.