В «Казгидромете» предупреждают, что в северной половине, на востоке и северо-востоке ЗКО ожидаются гроза, град и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Гроза и крупный град ожидаются в ЗКО Фото из архива "МГ" 28 мая с прохождением фронтальных разделов в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются дождь гроза, усиление ветра, возможно выпадение града.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +22..+24, ночью похолодает до +9..+11. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +22..+24 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
