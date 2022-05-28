– О времени и месте голосования участковая комиссия референдума должна оповестить граждан не позднее чем за 10 дней. Комиссия должна открыть участки за один час до начала голосования. Председатель комиссии за 30 минут проверяет урны для голосования, пломбирует их и проверяет целостность. Он же определяет ответственных для выдачи бюллетеней. Председатель комиссии регулирует количество одновременно присутствующих на голосовании граждан. Он вправе попросить тех, кто нарушает порядок голосование, покинуть помещение. Находящиеся в помещении для голосования лица обязаны строго соблюдать правила. Правила едины для всех участков, они не должны противоречить действующему законодательству, - рассказал Вячеслав Иночкин.

Республиканский референдум о внесении в Конституцию Республики Казахстан изменений и дополнений назначен на 5 июня 2022 года. Референдум проводится на всей территории Республики. Правом на участие в референдуме обладают граждане Республики, достигшие восемнадцатилетнего возраста, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. Основные моменты изменений и дополнений коснуться следующих норм: Так земля и недра будут принадлежать народу, вводится запрет на смертную казнь, вводятся новые институты защиты прав Конституционный суд и Высшая аудиторская палата, вводится запрет на занятие должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора близкими родственниками президента, президентская квота на назначение сенаторов уменьшится с 15 до 10 человек и другие.

27 мая в здании Ассамблеи народа Казахстана ЗКО состоялось заседание, на котором рассказали о том, как будет проходить республиканский референдум. Заместитель председателя ЗКО избирательной комиссии Вячеслав Иночкин информировал, чтоПо его словам, бюллетени для голосования печатаются на казахском и русском языках. Их будут выдавать члены участковой комиссии референдума на основании списка, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. За людей, которые не могут самостоятельно заполнить бюллетень, могут заполнить те, кому он доверяет. Отметку можно ставить любую, но нельзя её ставить карандашом. Далее голосующий опускает бюллетень в урну и покидает помещение.