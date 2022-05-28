Руководитель отдела управления предпринимательства и туризма Атырауской области Нурдаулет Жумасеитов отметил, что имеющиеся запасы сахара постоянно пополняются. - С апреля текущего года в регион доставлено 408 тонн сахара. Кроме того, было заказано 768 тонн сахара, сегодня доставлено 128 тонн, в данный момент осуществляется поставка в торговые точки. Средняя цена 385 тенге за килограмм, - сказал Жумасеитов. По словам спикера, кратковременный дефицит спровоцирован ажиотажным спросом на продукт. Что касается муки, то мука 1 сорта поставляется из Костанайской, Актюбинской, ЗКО, Кокшетауской областей. В связи с ростом стоимости муки и расходов в целом производители повышают цены. В настоящее время оптовая цена составляет 162 тенге. Через «оборотную схему" мука реализуется по 160 тенге в 40 торговых точках. На сегодняшний день дополнительно доставлено 1000 тонн пшеницы. Цены на хлеб из муки 1 сорта варьируются в зависимости от пекарен-поставщиков. Тем не менее, они ниже предельных. Предельная цена - 191 тенге 1 кг, а розничная цена - 180 тенге 1 кг. Кроме того, в супермаркетах города Атырау цены на простой хлеб не поднимались. Напомним, жители регионе ощутили дефицит сахара, его продают не во всех торговых точках. В магазина у дома цена килограмма сладкого продукта достигает 800 тенге. А в супермаркетах, где продают товары стабфонда его можно купить по 360 тенге за кило, но в одни руки отпускают не более двух килограммов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.